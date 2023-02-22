25-річний закарпатець вступив до армії Путіна і присягнув на вірність РФ

У 2017 році чоловік виїхав до Російської Федерації на постійне місце проживання і добровільно прийшов до військкомату держави-агресорки.
Служба безпеки України повідомила про підозру закарпатцю, який вступив до лав збройних сил РФ.
Про це повідомили у пресслужбі управління СБУ у Закарпатській області.
У результаті досудового розслідування встановлено, що 25-річний чоловік народився та проживав на Закарпатті, проте у 2017 році виїхав до Російської Федерації на постійне місце проживання. У грудні 2022 року він вступив до лав збройних сил Росії.
Зловмисник добровільно прибув до російського військкомату та прийняв військову присягу на вірність РФ.
Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Триває робота для підготовки і передачі відповідних матеріалів до суду.
Нагадаємо, СБУ затримала у Києві прокремлівського блогера, який переховувався від правосуддя в монастирі УПЦ (МП).
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