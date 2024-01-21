"25 років – це вже дядько": комбат закликав знизити мобілізаційний вік до 22 років

На думку захисника, у ТЦК немає діалогу з суспільством, тому і трапляються різні скандали.

Командир 1-го механізованого батальйону Третьої окремої штурмової бригади (ОШБр) ЗСУ з позивним "Бот" різко висловився про проблеми з мобілізацією і мобілізаційний вік в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю українській журналістці Яніні Соколовій.

На думку захисника, у ТЦК немає діалогу з суспільством, тому і трапляються різні скандали.

"Ми (Третя штурмова. – Ред.) будуємо діалог з суспільством, з рекрутами через вишкіл. Люди приходять, вони відразу йдуть на вишкіл, відразу їх навчаємо... Вони (ТЦК) б краще організовували тотально вишколи такі, знаєте, для тих, хто хоче навчитись і для тих, хто готовий. Насправді ж багато хто боїться йти, тому що нічого не вміє, от і все. І тому, що вірить в міф, що в армії нічого нема, нічому не вчать. Насправді вчать. І не тільки у Третій штурмовій", – каже "Бот".

Також військовий прокоментував інформацію, що вік чоловіків, які підлягають мобілізації, можуть знизити з 27 до 25 років. Він закликав знизити мобілізаційний вік взагалі до 22 років.

"Про 25 років – взагалі смішно. 25 років – це що? Це дорослий чоловік, вже дядько. Ну за фактом, ну в сенсі? До 22 треба знижувати взагалі рівень. Які 25? Ну це дядько вже", – підсумував "Бот".

Раніше штурмовик Петро Горбатенко заявив, що до лав ЗСУ треба призивати, зокрема, чоловіків 18-20 років. Український військовий і керівник ініціативи "A.Drones" Юрій Касьянов також вважає, що необхідно знижувати мобілізаційний вік, і не до 25, а до 20 років.

Нагадаємо, Верховна Рада ще у травні 2023 року підтримала рішення щодо зниження порогу мобілізаційного віку від 27 до 25 років. Проте президент Володимир Зеленський цей документ досі не підписав.

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