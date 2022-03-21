"25-ту добу військові РФ ніяк не знаходять дорогу додому, тому ЗСУ допомагають їм з дорогою на суд Божий", - Зеленський

Глава держави певен, що на цьому суді вони отримають тільки одне покарання, одне на всіх.
Закінчилась 25 доба, як російські військові поїхали на "навчання", а опинились на нашій землі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у понеділок, 21 березня.
"Вільний народе вільної країни. Закінчилась 25 доба, як російські військові поїхали на "навчання", а опинились на нашій землі. Всі вони так кажуть, коли потрапляють в полон. Вже 25-та доба, як російські військові шукають і ніяк не можуть знайти придуманих ними ж "нацистів", від яких вони хотіли нібито захищати наших людей", - зазначив він.
Також за словами президента, вони шукають і не можуть знайти українців, які зустріли б їх з квітами хоча б в якомусь місті нашої держави, хоча б в якомусь селі. А головне - російські військові ніяк не знаходять дорогу додому, а тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий.
Глава держави певен, що на цьому суді вони отримають тільки одне покарання, одне на всіх - навічно підвал, навічно під бомбами, навічно без їжі, води і тепла.
"За все, що вони наробили проти наших людей, звичайних українців. Проти мирних людей. В Охтирці, Харкові, Бородянці, Чернігові, Волновасі, Маріуполі - в багатьох інших наших відважних містах", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у неділю, 20 березня, виступив перед парламентом Ізраїлю. У своїй промові він закликав допомогти Україні та порівняв дії Росії з нацистською Німеччиною.
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