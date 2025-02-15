250 атак за добу: Deep State про найважчий день на фронті

Детальніше про ситуацію на фронті буде повідомлено у ранковому зведенні Генштабу.

15 лютого стало найважчим днем для українських захисників у 2025 році.

Про це повідомили аналітики Deep State.

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку доби зафіксовано щонайменше 250 атак ворога.

Остаточні цифри будуть оприлюднені вранці, однак уже зараз зрозуміло, що інтенсивність бойових дій надзвичайно висока.

За інформацією , основні удари російські війська завдавали на Покровському, Курахівському та Великоновосільському напрямках.

Нагадаємо, раніше українським силам вдалося дещо зупинити просування окупантів на Покровському напрямку.

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