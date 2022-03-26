26 березня: перелік гуманітарних коридорів для евакуації населення

Буде працювати пункт евакуації в районі Романівського мосту.

У суботу, 26 березня, в Україні будуть працювати гуманітарні коридори для евакуації мешканців найбільш потерпілих регіонів України.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Список "коридорів" станом на 26 березня:

Фастів, Фастівець, Клеханівка, Митниця, траса м-05, Калинівка, Плесецьке (сільрада вул. Центральна, д. 57,с. Плесецьке). Білогородка - Петрушки – Шпитки – Мрія – Любимівка – Березівка– Северинівка (вул. І.Мазепи 20, с.Северинівка). Біла Церква -Фастів - Хомутець - Брусилів - Ставище - Небелиця - Юров- Червона Слобода (торговий центр, вул. Л.Українки, д.46, Червона Слобода) варто сповістити мешканців сіл Рожів і Ситняки. Біла Церква -Фастів – Брусилів – Кочерів – Біла Криниця – Пісківка – Бородянка (вул. Центральна 331, Бородянка).

Крім того, буде працювати пункт евакуації в районі Романівського мосту для прийому евакуйованого пішим ходом населення м. Ірпінь.

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