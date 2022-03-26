26 березня спрацювали всі погоджені гумкоридори, евакуйовано понад п'ять тисяч українців

Триває 31-й день протистояння російській агресії.

У суботу, 26 березня з 10 погоджених гуманітарних коридорів спрацювали всі.

Про це повідомила віцепрем'єрка –міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.

Ірина Верещук про результати роботи гуманітарних коридорів за 26 березня

"З 10 погоджених гуманітарних коридорів сьогодні спрацювали всі. Всього евакуйовано 5 208 людей", - повідомила вона.

Також стало відомо, що маріупольці з евакуаційної колони, яка дві доби блокувалась окупантами, вже прибувають до Запоріжжя.

Тим часом термінової евакуації з Чернігова потребують 44 важкопоранені людини, серед них троє дітей.

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