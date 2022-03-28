28 березня: перелік гуманітарних коридорів для евакуації населення

Сьогодні в Україні працюватимуть сім гуманітарних коридорів.

У понеділок, 28 березня, в Україні будуть працювати гуманітарні коридори для евакуації мешканців найбільш потерпілих регіонів України.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

З міста Маріуполь Донецької області до міста Запоріжжя (Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. За маршрутом до Запоріжжя прямують приватні автомобілі мешканців Маріуполя.

З міста Бердянськ Запорізької області до міста Запоріжжя (Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. 15 автобусів для евакуації та гуманітарна допомога знаходяться на російському блокпості на в'їзді до міста Бердянська. Після збору людей у місці для евакуації у місті Бердянськ автобуси вирушають за маршрутом до міста Запоріжжя. За маршрутом до Запоріжжя слідують також приватні автомобілі мешканців Маріуполя.

З міста Шостка Сумської області у напрямку міста Полтава (Шостка, Кролевець, Конотоп, Шевченкове, Хмельов, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З міста Шостка виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Полтавщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

З міста Конотоп Сумської області у напрямку міста Полтава (Конотоп – Шевченкове – Хмельов – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни). З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах. По дорозі з населених пунктів приєднуються люди на особистому автотранспорті.

Із селища Велика Писарівка Сумської області у напрямку міста Полтава (Велика Писарівка – Охтирка – Хухра – Котельва). Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах. По дорозі з населених пунктів приєднуються люди на особистому автотранспорті.

Із селища Краснопілля Сумської області у напрямку міста Полтава (Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Недригайлів – Ромни – Лохвиця – Лубни). З селища Краснопілля виїжджають колони людей на автобусах та особистому транспорті. По дорозі з населених пунктів приєднуються люди на особистому автотранспорті.

З міста Ямпіль Сумської області у напрямку міста Конотоп Сумської області (Ямпіль – Усок – Миронівка – Шостка – Воронеж – Грузьке – Кролевець – Мутін – Козацьке – Бочечки – Конотоп). З міста Ямпіль виїжджають колони людей на автобусах та особистому транспорті. По дорозі з населених пунктів приєднуються люди на особистому автотранспорті.

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