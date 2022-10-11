28 ракет і 15 безпілотників: Зеленський розповів про другу хвилю терористичної атаки РФ

Незважаючи на ворожі удари, у всій країні доволі швидко й ефективно відбуваються відновлювальні роботи.

Президент Володимир Зеленський розповів про другу хвилю терористичної атаки РФ проти України.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 11 жовтня.

Зеленський повідомив, що за сьогоднішній ранок росіяни випустили 28 ракет – із них 20 збито. Також ворог використав понад 15 безпілотників, майже всі – ударні іранські. Більшість - збито.

За його словами, у всій країні доволі швидко й ефективно відбуваються відновлювальні роботи.

"Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання та зв’язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб’ється додатково лише одного: трохи затягне наше відновлення", – каже Зеленський.

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