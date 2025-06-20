28-річний син Костянтина Грубича долучився до лав ЗСУ

Костянтин Грубич

Реклама

Син ведучого "Сніданку з 1+1" Костянтина Грубича долучився до лав Збройних сил України.

Так, 19 червня журналіст у Facebook зробив репост світлини, де 28-річний Ярослав зображений у військовій формі. Кадр Грубич підписав лиш двома словами: "Рідна кров". У розмові з Oboz.ua ведучий підтвердив, що його син дійсно вирушив на службу. Також журналіст додав, що не надто бажає ділиться подробицями, адже вважає це недоречним. За словами Грубича, лиш сам Ярослав може щось розповідати.

"Відверто зізнаюся: мені зовсім не хочеться, щоб якась інформація про сина виходила від мене. Максимум, що вважаю з мого боку коректним – це перепостити допис із його соцмереж, що я, власне, й зробив. Ярослав – дорослий хлопець. Якщо вам цікаво, можете звернутися до нього напряму", - говорить ведучий.

Реклама

Син Костянтина Грубича / © facebook.com/nejnich

Костянтин Грубич лиш додав, що рішення сина не було спонтанним. Такі розмови в їхній родині велися вже декілька років. Ведучий також додав, що вони з дружиною нині неабияк хвилюються за сина, і їхнє єдине бажання – щоб з Ярославом було все добре. Тим часом Костянтин Грубич нині намагається бути максимально корисним у тилу.

"Воно визрівало кілька років. Просто від цього нікуди не дітися, поки існує Росія в теперішньому агресивному стані, воювати будуть всі. Що я відчуваю зараз? Як і кожен батько, просто хочу, щоб він був живим – і все. У такий складний час ніхто з нас ні від чого не застрахований. Нам із дружиною дуже важко – переживаємо так само, як десятки тисяч інших українських батьків", - додав ведучий.

Нагадаємо, нещодавно співачка Альона Омаргалієва висловилася про службу чоловіка Тамерлана в лавах ЗСУ. Також артистка зізналась, як часто їм вдається бачитися.