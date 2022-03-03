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3 березня "Укрзалізниця" відправить ще один евакуаційний рейс з Києва до Львова

3 березня "Укрзалізниця" відправить ще один евакуаційний рейс з Києва до Львова

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3 березня "Укрзалізниця" відправить ще один евакуаційний рейс з Києва до Львова

УНІАН

Поїзд вирушить з вокзалу Дарниця.

Сьогодні, 3 березня, "Укрзалізниця" відправить ще один евакуаційний рейс з Києва до Львова.

Поїзд відправиться з вокзалу Дарниця (лівий берег) о 17:00. Про це Про це пише пресслужба компанії.

У повідомленні зазначається, що посадка в евакуаційні поїзди безкоштовна. Пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям: "Просимо пасажирів зберігати спокій та поважати одне одного".

Також "УЗ" показала актуальну інформацію щодо залізничного сполучення та функціонування вокзалів.

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