3 години за зачиненими дверима: Путін висунув США ще жорсткіший ультиматум по Україні – Bloomberg

Володимир Путін / © Getty Images

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Російський диктатор Володимир Путін готовий погодитися на припинення війни проти України лише на умовах Москви. При цьому вимоги Кремля останнім часом стали жорсткішими, оскільки російське керівництво вважає, що має військову перевагу на фронті.

Про це повідомили джерела Bloomberg, близькі до Кремля, на тлі переговорів Путіна з американськими спецпосланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Москві.

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Зустріч тривала понад три години. На її початку Путін визнав, що пошук способу припинення війни є «непростою задачею».

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За словами помічника Кремля Юрія Ушакова, переговори були «змістовними, конструктивними, вкрай відвертими і довірливими». Путін нібито підтвердив готовність продовжувати роботу зі США над політичними та дипломатичними шляхами врегулювання.

Водночас після зустрічі Москва не дала зрозуміти, що готова відмовитися від своїх ключових воєнних цілей або пом'якшити позицію щодо України.

Навпаки, як стверджують джерела, близькі до Кремля, російська сторона посилює свої вимоги, оскільки переконана у власній перевазі на полі бою.

Ушаков також заявив, що під час переговорів російська сторона вказувала на нібито «відчутні успіхи» своєї армії та висловлювала впевненість у тому, що Москва зможе досягти поставлених цілей.

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Попередні візити Віткоффа і Кушнера до Москви не призвели до прориву в переговорах. Цього разу представники президента США Дональда Трампа, за його словами, привезли Путіну нову пропозицію щодо припинення війни, однак її подробиці не розголошуються.

На тлі нового дипломатичного раунду Росія та Україна також заявили про тимчасову готовність утриматися від ударів по Москві та Києву. Водночас ця пауза не означає домовленості про ширше припинення вогню.

Нагадаємо, спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер добиралися до Києва поїздом. Росіяни не дали гостям прилетіти літаками, хоча аеропорти в Україні були готові, зазначив президент Володимир Зеленський.

5 вересня Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву. Переговори Путіна з Віткоффом та Кушнером почалися у Москві ввечері в суботу і тривали понад три години. По їх завершенню кортеж із американськими спецпредставниками покинув територію Кремля.

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