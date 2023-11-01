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3 ОШБр почала нову велику рекрутингову компанію: хто може долучитися до війська

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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3 ОШБр почала нову велику рекрутингову компанію: хто може долучитися до війська

Збройні сили України / Фото: Associated Press

У навчально-бойовому підрозділі новобранці здобудуть теоретичні знання та практичні навички.

Третя штурмова бригада ЗСУ почала третю хвилю рекрутингової кампанії. Долучитися до добровольчої армії може будь-хто.

Про це повідомили в пресслужбі З окремої штурмової бригади. 

Як зазначається, розпочалася третя велика хвиля рекрутингової кампанії бригади. Бійців, які долучаться до штурмовиків, чекає тестовий тиждень, під час якого можна випробувати себе та свої можливості, а також прокачати своє тіло.  А якщо ви зрозуміли, що це не ваше - піти можна в будь-який момент, не чекаючи завершення тижня. 

Сам же курс молодого бійця триває декілька тижнів. У навчально-бойовому підрозділі новобранці здобувають теоретичні знання та практичні навички з вогневої, тактичної підготовки та медицини.

“Ви можете проходити службу в 3 ОШБр за контрактом, якщо вам від 18 до 45, і в окремих випадках за мобілізацією, якщо вам від 45 до 58 років. За наявності офіційно підтвердженого бойового досвіду після 24.02.2022 ви можете потрапити на службу без проходження навчального центру ЗСУ”, - розповіли в 3 ОШБр.

Також новобранців чекає базовий фізичний тест:

  • – 1.5 км біг;
  • – 25х4 відтискань від землі;
  • – 4 хвилини в планці, розділено на 2 рази;
  • – 50 скручувань на прес;
  • – 50 присідань;
  • – 1 хв стрибки на місці.

Долучитися до бригади можна на сайті З окремої штурмової бригади.

Нагадаємо, що третя штурмова бригада показала, як заходила на позиції окупантів під Андріївкою.

 

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Дата публікації
Перегляди
1323
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