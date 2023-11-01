3 ОШБр почала нову велику рекрутингову компанію: хто може долучитися до війська

Третя штурмова бригада ЗСУ почала третю хвилю рекрутингової кампанії. Долучитися до добровольчої армії може будь-хто.

Про це повідомили в пресслужбі З окремої штурмової бригади.

Як зазначається, розпочалася третя велика хвиля рекрутингової кампанії бригади. Бійців, які долучаться до штурмовиків, чекає тестовий тиждень, під час якого можна випробувати себе та свої можливості, а також прокачати своє тіло. А якщо ви зрозуміли, що це не ваше - піти можна в будь-який момент, не чекаючи завершення тижня.

Сам же курс молодого бійця триває декілька тижнів. У навчально-бойовому підрозділі новобранці здобувають теоретичні знання та практичні навички з вогневої, тактичної підготовки та медицини.

“Ви можете проходити службу в 3 ОШБр за контрактом, якщо вам від 18 до 45, і в окремих випадках за мобілізацією, якщо вам від 45 до 58 років. За наявності офіційно підтвердженого бойового досвіду після 24.02.2022 ви можете потрапити на службу без проходження навчального центру ЗСУ”, - розповіли в 3 ОШБр.

Також новобранців чекає базовий фізичний тест:

– 1.5 км біг;

– 25х4 відтискань від землі;

– 4 хвилини в планці, розділено на 2 рази;

– 50 скручувань на прес;

– 50 присідань;

– 1 хв стрибки на місці.

Долучитися до бригади можна на сайті З окремої штурмової бригади.

Нагадаємо, що третя штурмова бригада показала, як заходила на позиції окупантів під Андріївкою.