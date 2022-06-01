3-річний харків’янин весь посічений осколками від снаряду, який впав, коли він біг до укриття: его тута убило

3-річний харків’янин весь посічений осколками від снаряду, який впав, коли він біг до укриття: его тута убило

Хлопчика з Харківщини, який отримав численних осколкових поранень, коли біг з бабусею до укриття, рятують медики Дніпра.

Ворог гатив по їхньому селу неподалік Ізюма, мати майже добу під щільними обстрілами намагалась рятувати сина у підвалі, батько загинув, коли вийшов з укриття по воду, йдеться в ТСН.

«Він підросте і зрозуміє, що він тата більше не побачить», - каже мама Дениска Поліна.

Канонада ворожого обстрілу у рідному селі під Ізюмом посилювалася щодня. Та наприкінці травня ворог гатив по хатах нещадно, каже Поліна. Вони саме бігли з чотирма дітьми та родичами до сусідського погреба, та встигли не всі. «Біля них лягла міна і розірвалася. Я тільки побачила дим чорний та крики. Її поранило, брата поранило, свекруху поранило, дитину поранило. Я їх забрала у льох. Все, що могла, першу допомогу надала», - пригадує Поліна.

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У підвалі Поліна самотужки намагалась рятувати поранених рідних, хоча жодного медичного досвіду не має. Обстріл не припинявся, хати горіли, тож викликати лікаря вони не могли.

Батько її чотирьох дітей намагався принести води пораненим до підвалу. Та тридцятирічному Івану не судилось повернутися. «Він навіть до колонки не добіг, щоби взяти води. І біля двору прилетів снаряд і його вбило - розірвало, нічого живого нема. Ми його обмили, переодягли, поклали в будинку і поїхали. Я не знаю, чи поховали чи ні, військові обіцяли», - додає жінка.

Пораненого малюка разом із родичами військовим вдалося вивезли на Донеччину, а звідти доправити до Дніпра. Хлопчика прооперували. «Дитина отримала множинні мінно-вибухові травми майже всього тіла - і обличчя, і грудної клітини, і кінцівок. В тяжкому стані. Отримує лікування», - кажуть лікарі.

Поки Поліна поруч з Денисом у реанімації. До рідного села, певна, більше ніколи не повернеться.

Її діти з іншими родичами поки у тимчасовому прихистку в Дніпрі. Вони досі лякаються гучних звуків . Коли Денис одужає, Поліна хоче відвести трьох синів та найменшу донечку якнайдалі від бойових дій.

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