30 доба героїчного протистояння: прикриття держкордону на Волині та оборонна операція на півдні України 

Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку на Київ.
Розпочалася тридцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.
Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на східному, південно-східному та північно-східному напрямках.
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у повідомленні у Facebook.
- Угруповання об’єднаних сил веде стійку оборонну операцію на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків у визначеній операційній зоні, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника. Так, протягом попередньої доби наші воїни відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем. Противник втратив понад 200 військовослужбовців. Підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога.
- Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 6 повітряних цілей ворога: 1 літак, 1 БПЛА та 4 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил здійснювала патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, ударна авіація здійснювала вогневий вплив по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військ ворога.
- На Волині основні зусилля сил оборони зосереджуються на прикритті державного кордону.
- На Сіверщині продовжується ведення оборонної операції. Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку на Київ.
- Одночасно, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та стійке утримання всіх визначених рубежів оборони.
- На півдні продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони.
- Російські терористичні війська продовжують вести бойові дії, свідомо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни.
"Вірте у Збройні Сили України! Зберігайте спокій! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
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