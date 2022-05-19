30 крилатих ракет на ворожих кораблях та ураження 90 російських цілей: яка ситуація на півдні України

В Чорному морі продовжується маневрування двох загонів бойових кораблів, які утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства.
На лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській області противник просувань із займаних позицій не має.
Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у Facebook.
Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами у взаємодії з авіацією, протягом поточної доби нанесено ураження по 90 цілям на позиціях противника. Внаслідок чого підтверджено влучання у 20 росіян, 2 самохідні артустановки, автомобільну та броньовану техніку. Остаточні втрати уточнюються.
В Чорному морі продовжується маневрування 2 загонів бойових кораблів, які утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства. На 4 кораблях – в готовності до застосування понад 30 крилатих ракет.
"Не нехтуйте попередженнями про повітряну небезпеку, ретельно перевіряйте інформацію, не дозволяйте ворогу маніпулювати вашою свідомістю, вірте в сили оборони і нашу Перемогу!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітополі партизани також підірвали бронепоїзд російських окупантів.
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