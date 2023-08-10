30-річний окупант ґвалтував жінку з Херсонщини: лякав груповим секс-насильством і хвалився катуваннями

Нелюд також хвалився тим, що катував українців.

30-річний уродженець Дагестану – молодший сержант 94-го полку оперативного призначення росгвардії, під час окупації ґвалтував жительку Херсонської області. Після того, як їй стало зле, загарбник змушував жінку пити невідомі таблетки.

Про це пише Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, моторошна історія сталась під час окупації частини Херсонської області. 30-річний росгвардієць, уродженець Дагестану жорстоко ґвалтував місцеву жительку. Коли жінка відмовлялась від інтимних стосунків зі загарбником, той погрожував їй груповим зґвалтуванням.

Сексуальне насильство над потерпілою не припинилось навіть тоді, коли жінка поскаржилась на погане самопочуття. Загарбник змушував її пити невідомі таблетки, від яких українці ставало ще гірше.

Крім того нелюд хвалився, що катує українців нібито за завданнями спецслужб РФ.

Підозрюваному окупанту оголосили підозру за ст. 438 КК України - порушенні законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, елика кількість ув'язнених, які утримувалися в імпровізованих таборах на окупованому Росією півдні України, піддавалися тортурам і сексуальному насильству, заявила 2 серпня група міжнародних експертів, підсумовуючи свої останні висновки.

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