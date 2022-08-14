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30 російських снарядів прилетіло по Марганцю і 20 "прильотів" по Нікополю: як минула ніч на Дніпропетровщині (фото)

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30 російських снарядів прилетіло по Марганцю і 20 "прильотів" по Нікополю: як минула ніч на Дніпропетровщині (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Російська армія знову обстріляла два райони - Нікопольський та Криворізький.

Ніч проти 14 серпня на Дніпропетровщині через російські обстріли знову була напруженою. 

Про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Російська армія знову обстріляла два райони - Нікопольський та Криворізький. Тричі! накрила вогнем Нікопольський.  По Нікополю поцілили зі ствольної артилерії. 20 прильотів", - написав посадовець. 

За його даними, у Нікополі у результаті атаки РФ пошкоджені 9 багатоповерхових та 8 приватних будинків, школа та декілька магазинів. Обстрілом зачепило газопроводи та лінії електропередач.

Кілька тисяч нікопольчан без світла. На місці працюють електрики. На щастя, минулося без постраждалих. 

"По Марганцю росіяни били з "Градів". У мирні квартали прилетіло 30 російських снарядів. Поранений 69-річний чоловік, він у лікарні. У місті понівечені понад 10 приватних будинків та електромережа", - додав він. 

Резніченко каже, що російські окупанти у Криворізькому районі із "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду. На щастя, у результаті атаки немає жертв та руйнувань.

Нагадаємо, у Миколаєві пролунали вибухи.

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