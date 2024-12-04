"300 човнів для перетину річки": Росія планує захопити Херсон – FT

Росія має на меті посилити тиск на Україну після повернення Трампа до Білого дому.

Путінська армія може планувати наступ на Херсон через річку.

Про це повідомило видання Financial Times.

Як зазначив глава ОВА Олександр Прокудін для видання, Росія готується до потенційного наступу на Херсонщину через Дніпро. Для цього вони зібрали близько 300 човнів для перетину річки.

"Росія хоче розпочати тут ще один наступ", – додав голова ОВА.

За інформацією представника загону "Південь" Української добровольчої армії Сергія Братчука, окупанти намагаються захопити річкові острови та підійти ближче до західного берега Херсона.

Також Financial Times додали, що росіяни здійснили великий наступ на острів Козацький на північний схід від міста поблизу Нової Каховки.

Нагадаємо, російські війська атакували безпілотником пасажирський автобус у Херсоні. Серед загиблих - волонтерка Римма Бараненко.

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