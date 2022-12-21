300 днів великої війни: Жданов назвав найкритичніші моменти

Також експерт назвав два важливих успіхи ЗСУ на південному напрямку, які не дали росіянам захопити весь регіон.

Військовий експерт Олег Жданов назвав найкритичніші моменти для України за ці 300 днів повномасштабної війни з Росією.

Про це він сказав у своєму youtube-каналі.

За думку експерта, найкритичніша ситуація була протягом першого тижня війни, коли російські війська були під Києвом.

"Тоді питання, чи вистоїть Київ, було 50/50. Річка Ірпінь за історичною традицією вкотре врятувала Київ. Вони не змогли перейти Ірпінь, а підірвані згодом мости дали можливість зупинити просування російських військ. Головне те, що російські війська не готувалися до затяжної війни. Їхня "спецоперація" була розрахована на 96 годин і в передових загонах їхали в парадній формі", – каже Жданов.

Друга критична ситуація виникла тоді, коли в України виник так званий "снарядний голод".

"Ми почали "просідати" у вогневих можливостях. Це було до початку постачання західної артилерії та боєприпасів до неї", – зазначає Жданов.

На його думку, один з найважливіших успіхів України: те, що ЗСУ не дали можливості росіянам пробити коридор до Придністров'я і здійснити морську десантну операцію.

"Росія так і не висадила десант ні в Одесі, ні в Миколаєві, хоч і планувала. Це теж одне з досягнень", – підсумував він.