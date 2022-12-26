300 загиблих і поранених окупантів на Херсонщині і Луганщині: головне зі зведення Генштабу

У Генштабі розповіли головні події на фронті за останню добу.

Протягом останньої доби окупанти здійснили 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 26 грудня.

Ситуація на окремих напрямках

Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках росіяни обороняються.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська та Рідкодуба Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них: Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка і Берестове на Харківщині; Площанка і Діброва Луганської області та Торське на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках росіяни обстріляли райони понад 30 населених пунктів. Зокрема це – Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдіївка, Веселе, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку загарбники здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 15 населених пунктів. Серед них – Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Дорожнянка, Чарівне, Білогірʼя, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку росіяни продовжують артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Новоолександрівки, Гаврилівки, Республіканця, Новокаїрів, Томариного, Тягинки, Микілського, Придніпровського, Інженерного, Антонівки та Херсона.

Втрати ворога

24 грудня українські захисники завдали удару по району зосередження живої сили противника біля Половинкиного Старобільського району Луганської області. Втрати окупантів склали до 150 військовослужбовців загиблими та пораненими.

25 грудня, на окупованій частині Херсонської області, загарбники втратили до 50 військових вбитими та до 100 – пораненими. Також знищено близько 5 одиниць військової техніки різного типу.

Українська авіація протягом доби завдала удару по району зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про просування ЗСУ та відхід окупантів до Рубіжного.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, чого очікувати цієї зими на фронті.

Читайте також: