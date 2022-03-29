31 березня - останній день подання заявок на 6500 грн "єПідтримки": як отримати допомогу

Заявки на допомогу в рамках програми "єПідтримка" подали вже 4,4 млн громадян.
Термін подачі заявок на отримання допомоги в рамках "єПідтримки" закінчується 31 березня. Гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Подавайте заявку до 31 березня, щоб отримати кошти. Зарахування надходять почергово", - написав він на сторінці у Facebook.
Крім того, менше ніж за місяць:
• 3,3 млн українців вже отримали гроші
• 22 млрд гривень виплатили загалом
Міністр також нагадав, що кошти можна витрачати без обмежень, а також знімати в банкоматах або переказувати на інші картки.
"Допомогу отримає кожен, хто надішле заявку в "Дії" до 31.03 включно", - зазначив Федоров.
Нагадаємо, що українці, які були змушені покинути свої домівки через російську війну в Україні, щомісяця отримуватимуть по 2 тисячі гривень. В Україні також запровадили підтримку для роботодавців, які створюють нові робочі місця для переселенців.
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