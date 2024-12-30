Мобілізували з вулиці і не дали дронів: Бутусов розповів, як батальйон втратив понад 100 бійців за кілька днів

В умовах критичної нестачі дронів і засобів управління, піхота 32-ї бригади героїчно тримає оборону під Покровськом.

У тяжких боях на півдні Покровська один із батальйонів 32-ї механізованої бригади продовжує героїчно утримувати оборону. Попри важкі втрати, бійці демонструють неймовірну мужність, хоча умови їхньої підготовки та забезпечення залишаються критично недостатніми.

Про це розповів військовий оглядач Юрій Бутусов.

За його словами, батальйон поповнили мобілізованими бійцями буквально за місяць до початку цих боїв. Усі вони були призвані територіальними центрами комплектування (ТЦК) без належної підготовки.

"Це не були добровольці, це люди, яких призвали з вулиці і відправили до піхоти. Вони не встигли пройти повноцінної підготовки, але потрапили до батальйону, де, на щастя, були притомні командири", – зазначив Бутусов.

Однак критична нестача техніки та оснащення стала серйозною проблемою.

"Батальйону, як і бригаді, не дали безпілотників чи дронів. Усе, що вони мали, – це те, що надали волонтери. У таких умовах піхота взяла на себе весь удар", – повідомив військовий оглядач.

За словами Бутусова, цей батальйон витримав тижні безперервних штурмів з боку противника. Проте втрати виявилися надзвичайно високими – 110 бійців загинули або зникли безвісти.

"Більшість людей, які вийшли на позиції, загинули в бою. Це були люди, які стали бійцями за характером. Так, не всі вміли воювати, і не всі змогли чинити спротив, але вони тримали рубіж до останнього", – підкреслив журналіст.

Нагадаємо, наразі Покровський напрямок один із найбільш активних за кількістю боєзіткнень.

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