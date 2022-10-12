324 прильоти за день: росіяни продовжують знищувати Оріхів на Запоріжжі

Російські окупанти продовжують стирати з лиця землі місто Оріхів на Запоріжжі, яке розташоване поблизу лінії фронту.

Про злочини окупантів розповіла заступниця міського голови Оріхова Світлана Мандрич.

Мандрич повідомила, що за минулу добу, 11 жовтня, росіяни весь день і ніч гатили по місту. Вчора в Оріхові 5 людей загинули і 4 були поранені. Зокрема, загинули 2 працівників РЕМУ, які відважно виконували свою роботу і відновлювали електропостачання, коли раптом розпочався ворожий обстріл.

За сьогодні по Оріхову було 324 прильоти. Внаслідок ворожих обстрілів було поранено 9 місцевих мешканців.

"Це сьогоднішня ціна за "рускій мір". Інфраструктура міста знищується. Населення знищується. Гуманітарний штаб тимчасово не працює. Міська рада не приймає жодної заяви, це для вашої безпеки. Попереду ніч. Знову чути вибухи. Ми тримаємось разом. Все буде Україна", — зазначила заступниця міського голови.