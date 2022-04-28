33 млрд доларів для України від США: Зеленський розповів, на що планують витратити кошти

33 млрд доларів для України від США: Зеленський розповів, на що планують витратити кошти

Президент США Джо Байден повідомив, попросить Конгрес про додаткові 33 млрд доларів для України.

У своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський розповів, на що можуть витратити ці кошти.

Загалом, 33 млрд доларів планують витратити на потреби ЗСУ та гуманітарну допомогу. Також кошти підуть на підтримку української економіки, яка постраждала від ворожого вторгнення Росії.

"США підготували новий пакет підтримки для України на 33 млрд доларів. Зокрема, більше 20 млрд можуть піти на оборону, ще більше 8 млрд заплановані на економічну підтримку, ще 3 млрд будуть направлені на гуманітарну допомогу. Це дуже важливий крок США, і я вдячний за нього американському народу і особисто президенту Джо Байдену. Сподіваюся, Конгрес швидко підтримає запит на допомогу нашій державі", - зазначив Зеленський.

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Також президент додав, що для США – це недешевий крок. Втім, негативні наслідки від російської агресії будуть значно більшими для всього світу, якщо зараз не допомогти.

"Президент Байден цілком справедливо сказав сьогодні, що цей крок недешевий, але негативні наслідки для всього світу від російської агресії проти України та проти демократії настільки масштабний, що у порівнянні з ними ця підтримка США є необхідною. Разом ми точно можемо зупинити російську агресію і надійно захистити свободу Європи", - додав Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 64-го дня війни

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів про продовольчий потенціал України. Він зазначив, що стабілізувати світовий продовольчий ринок може український експорт.

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