33 тис. маріупольців примусово депортували до РФ та тимчасово окупованих районів Донеччини - Денісова

В окупованих частинах міста наразі триває жорстка зачистка мирних жителів.

Російські окупанти продовжують незаконно вивозити мешканців Маріуполя з міста. За інформацією мерії міста, на сьогодні підтверджено дані про щонайменше 33 тисячі містян, яких було примусово депортовано до РФ та тимчасово окупованих районів Донецької області.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з справ людини Людмила Денісова у Facebook.

Вона також зазначила, що ЗМІ країни-агресорки, посилаючись на джерела у військових відомствах РФ, повідомляють про понад 700 тисяч осіб, вивезених окупантами до Росії, з них понад 131 тисяча – діти. З Маріуполя за період війни вивезено 134 тисячі людей.

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Денісова повідомляє, що в окупованих частинах міста наразі триває жорстка зачистка мирних жителів, яка проводиться за сприяння місцевих колаборантів. Саме вони передають окупантам дані маріупольців, зокрема працівників державних установ та правоохоронних органів. У місті також не припиняється обстріли житлових кварталів.

"Свідки повідомляють, що рашистські гвардійці та «кадирівці» проводять незаконні арешти, затриманих піддають тортурам та страчують за будь-який прояв проукраїнської позиції. Частина містян потрапляє до фільтраційних таборів, зараз там перебувають близько 10 тисяч осіб. Процедури проходять повільно, адже ворог зацікавлений у прикритті своїх позицій живою силою – мирними маріупольцями", - говорить вона.

Денісова наголосила, що дії армії РФ в Маріуполі – це акт геноциду українського народу, відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, Арестович пояснив, чому зараз неможливо деблокувати Маріуполь воєнним шляхом.

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