"35 – "300"-х": окупант розповів про втрати, стрілянину та пияцтво в армії РФ (перехоплення)

Окупанти скаржаться на перестрілки та на дезорганізованість серед солдат армії Росії.

Військовослужбовець 239-го мотострілецького полку РФ, який перебуває на Херсонському напрямку, обговорює з дружиною втрати, пияцтво і дезорганізованість російської армії.

Головне Управління розвідки опублікувало перехоплену розмову окупанта.

Так, окупант з міста Міас Челябінської області розповів, що українські військові поцілили в одну із машин росіян, внаслідок чого поранили 35 окупантів, один солдат – загинув. При цьому він наголошує, що окупанти самі винні.

"Та вони самі винні – вони лягли біля Уралу, і машину в'ї**ли. А такого робити не можна, не можна кучкуватися", - розповів загарбник.

Росіянин також розповідає про постійне пияцтво солдат армії РФ.

"Да пи***ць, що тут вчора відбувалося. Начпрод є у нас тут. Ну, хто видає нам цю хавку. Йому вчора прикладом разів 6 дали", - сказав окупант.

Дружина росіянина наполягає, що їм не можна і не варто пити на війні, проте окупант переконує її, що пияцтво – це масове явище серед російських військових.

"Тут же зліва від нас "розвідоси". Ну, розвідка. Я вночі піднімаюсь, десь близько 12 вечора – стрілянина біля нас просто. Виявляється, там "розвідоси" пішли за провізією і дивляться у нічник, і переплутали з хохлами. Давай один в одного х**чить", - розповів солдат РФ.

Нагадаємо, ГУР опублікувало розмову окупанта, який розповів, що українська артилерія їх ефективно знищує, а їхні командири відверто їм заявляють, що "вони йдуть на забій, а жінки потім ще народять деб**ів".

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