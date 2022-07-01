35 окупантів, танки та броньована техніка: ЗСУ - про втрати ворога на півдні

35 окупантів, танки та броньована техніка: ЗСУ - про втрати ворога на півдні

Українські захисники продовжують нищити сили ворога на півдні нашої держави.

На Херсонщині в межах Білозерської громади українські авіатори завдали парний гелікоптерний удар по скупченню живої сили та військової техніки ворога.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

Тим часом українські ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань ліквідували 35 окупантів.

Також було знищено 2 модернізованих танки Т-72Б3 та ще 4 одиниці іншої броньованої техніки.

"В операційній зоні сил оборони півдня України противник продовжує ведення бойових дій з оборонних позицій у тактиці дистанційних вогневих уражень", - зазначили в ОК "Південь".

Раніше ЗСУ розповіли, як росіяни тікали зі Зміїного, та перелічили втрати ворога.

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