35 тис. грн за 14 днів: у Тернополі затримали аферистку, яка здавала переселенцям чужу квартиру

35 тис. грн за 14 днів: у Тернополі затримали аферистку, яка здавала переселенцям чужу квартиру

Шахрайка зняла квартиру за 4 тис. грн на місяць, а переселенцям здавала її за 2500 грн за добу.

У Тернополі затримали аферистку, яка перед війною орендувала квартиру за 4 тис. грн та здавала її переселенцям з Києва за 35 тис. грн за 14 днів.

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Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Жителька Києва розповіла, що вона разом з родичами переїхала до Тернополя. Спочатку родина мешкала у гуртожитку, проте згодом вирішила орендувати помешкання.

Тоді киянка знайшла жінку, яка запропонувала їй житло на вулиці Коновальця. Доба коштувала 2500 грн. Переселенка зазначила, що жителька Тернополя не показала їй ніяких документів, які б засвічували право власності на помешкання та відмовилась підписувати документи про оренду.

Також умови проживання у квартирі були жахливими, проте переселенці не мали іншого вибору, а тому погодились на це.

"На квартирі прожили кияни 14 днів і почали шукати щось дешевше. Уже згодом вони дізналися, що потрапили в пастку аферистки. Квартира не належала Наталії. Вона винайняла її у перші дні війни за 4 тисячі в місяць і вирішила здавати вимушеним переселенцям подобово", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали аферистку. Вона погодилась повернути родині потерпілих частину коштів. Наразі поліція продовжує розслідувати подібні злочини.

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