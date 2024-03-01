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"37 квитків на концерт Кобзона": на Авдіївському напрямку ЗСУ ліквідували штурмовий взвод РФ – відео

"37 квитків на концерт Кобзона": на Авдіївському напрямку ЗСУ ліквідували штурмовий взвод РФ – відео

ЗСУ ліквідували штурмовий взвод РФ на Авдіївському напрямку / Фото: скриншот

Українські військові продовжують нищити противника.

Збройні сили України ліквідували на Авдіївському напрямку, під Степовим, штурмовий взвод росіян. 

Відео опублікував один із українських Telegram-каналів. 

На кадрах видно підбитий російський танк та тіла російських загарбників.

Російські пабліки пишуть про знищення 37 військовослужбовців ЗС РФ.

"По факту там цілий взвод потрапив у засідку. Діло під Степовим було. Вищому командуванню, звичайно, потрібно поставити запитання, якщо засідка. Якщо касети – звинувачувати когось безглуздо", - пишуть росіяни.

Нагадаємо, у Повітряних силах розкрили, як вдалося знищити 13 російських літаків за місяць.

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Авдіївський напрямок: ЗСУ ліквідували штурмовий взвод РФ 

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