"37 квитків на концерт Кобзона": на Авдіївському напрямку ЗСУ ліквідували штурмовий взвод РФ – відео

Українські військові продовжують нищити противника.
Збройні сили України ліквідували на Авдіївському напрямку, під Степовим, штурмовий взвод росіян.
Відео опублікував один із українських Telegram-каналів.
На кадрах видно підбитий російський танк та тіла російських загарбників.
Російські пабліки пишуть про знищення 37 військовослужбовців ЗС РФ.
"По факту там цілий взвод потрапив у засідку. Діло під Степовим було. Вищому командуванню, звичайно, потрібно поставити запитання, якщо засідка. Якщо касети – звинувачувати когось безглуздо", - пишуть росіяни.
Нагадаємо, у Повітряних силах розкрили, як вдалося знищити 13 російських літаків за місяць.
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