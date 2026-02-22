Війна в Україні триває / © Associated Press

Реклама

Після чотирьох років повномасштабної війни, розв’язаної Росією, перспективи миру для України залишаються примарними, навіть попри активні спроби Вашингтона просунути переговорний процес.

Про це пише Associated Press.

Повільний наступ і величезні втрати

«Після провалу плану швидкого захоплення Києва у 2022 році бойові дії перетворилися на затяжну війну на виснаження вздовж понад 1200 км фронту. За оцінками західних аналітичних центрів, сумарні втрати сторін можуть сягати майже 2 млн убитими, пораненими та зниклими безвісти», — йдеться у матеріалі.

Реклама

Росія контролює близько 20% території України, включно з Кримом, анексованим у 2014 році. Проте темпи її просування після лютого 2022 року залишаються мізерними. За словами генсека НАТО Марка Рютте, швидкість наступу РФ можна порівняти зі «швидкістю садового равлика».

«За останні два роки російські війська просунулися приблизно на 50 км углиб Донецької області, ведучи виснажливі бої за окремі укріплені пункти», — пишуть аналітики АР.

Війна дронів і удари по енергетиці

Цей конфлікт став першим в історії, де безпілотники відіграють вирішальну роль. Обидві сторони активно застосовують БпЛА — від тактичних до далекобійних. Україна компенсує нестачу ресурсів високотехнологічними рішеннями, тоді як Росія нарощує виробництво та використовує нові типи дронів, зокрема на оптоволоконному керуванні.

Цієї зими Росія значно посилила атаки на українську енергетичну інфраструктуру, спричинивши масштабні перебої з електропостачанням. У відповідь Київ активізував удари по російських нафтопереробних заводах і військових об’єктах у глибині території РФ.

Реклама

Переговори під тиском США

Президент США Дональд Трамп, який раніше заявляв про намір швидко завершити війну, активізував дипломатичні зусилля. Вашингтон виступає посередником у переговорах між Києвом і Москвою, однак позиції сторін залишаються діаметрально протилежними.

Володимир Путін наполягає на виведенні українських військ із територій, які Росія незаконно оголосила «своїми», а також на відмові України від вступу до НАТО та обмеженні її військового потенціалу. Київ ці вимоги відкидає.

Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, виступає за припинення вогню по лінії фронту, що існує, та отримання чітких безпекових гарантій від США і союзників. Водночас Кремль відмовляється від «заморожування» конфлікту без комплексної угоди.

Аналітики зазначають, що для Москви війна — це не лише територіальне питання, а й спроба повернути Україну до сфери свого впливу.

Реклама

Чи можливий мир найближчим часом?

Білий дім, за словами Зеленського, розраховує на досягнення домовленостей до літа. Однак взаємна недовіра, принципові розбіжності та продовження бойових дій роблять швидке врегулювання малоймовірним.

Попри економічний тиск санкцій і уповільнення зростання, російська оборонна промисловість продовжує працювати на повну потужність. Україна ж розраховує на подальшу підтримку Заходу і не погоджується на поступки, які можуть поставити під загрозу її суверенітет.

Тож, як вважають аналітики видання, навіть за активного посередництва США, мир після чотирьох років війни залишається недосяжною перспективою.

«Конфлікт продовжує виснажувати обидві сторони — без очевидних ознак», — йдеться у матеріалі.

Реклама

Зазначимо, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше повідомив про розглядання можливості створення спеціальної економічної зони. Це вважають одним із варіантів виходу з глухого кута в переговорному процесі з РФ.