4 травня відбудеться евакуація з Токмака та Василівки до Запоріжжя: місце та час зборів

4 травня відбудеться евакуація з Токмака та Василівки до Запоріжжя: місце та час зборів

На сьогодні, 4 травня, погоджено евакуацію мирних мешканців з двох міст Запорізької області до міста Запоріжжя.

Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що у середу, 4 травня погоджено гуманітарний коридор для евакуації людей із Запорізької області.

Місце та час:

Токмак – о 15:00 на виїзді з міста (колишнє кафе "Нірвана");

Василівка – о 16:00 на блокпості "Тарілка".

Ірина Верещук наголосила, що евакуація обов’язково відбудеться.

Нагадаємо, в Енергодарі 4 травня працюватиме гуманітарний коридор.

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