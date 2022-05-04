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4 травня відбудеться евакуація з Токмака та Василівки до Запоріжжя: місце та час зборів

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4 травня відбудеться евакуація з Токмака та Василівки до Запоріжжя: місце та час зборів

Telegram: Сергій Гайдай

На сьогодні, 4 травня, погоджено евакуацію мирних мешканців з двох міст Запорізької області до міста Запоріжжя.

Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що у середу, 4 травня погоджено гуманітарний коридор для евакуації людей із Запорізької області.  

Місце та час: 

  • Токмак – о 15:00 на виїзді з міста (колишнє кафе "Нірвана");
  • Василівка – о 16:00 на блокпості "Тарілка". 

Ірина Верещук наголосила, що евакуація обов’язково відбудеться.

Нагадаємо, в Енергодарі 4 травня працюватиме гуманітарний коридор.

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