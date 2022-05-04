4 травня відбудеться евакуація з Токмака та Василівки до Запоріжжя: місце та час зборів

На сьогодні, 4 травня, погоджено евакуацію мирних мешканців з двох міст Запорізької області до міста Запоріжжя.
Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що у середу, 4 травня погоджено гуманітарний коридор для евакуації людей із Запорізької області.
Місце та час:
- Токмак – о 15:00 на виїзді з міста (колишнє кафе "Нірвана");
- Василівка – о 16:00 на блокпості "Тарілка".
Ірина Верещук наголосила, що евакуація обов’язково відбудеться.
Нагадаємо, в Енергодарі 4 травня працюватиме гуманітарний коридор.
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