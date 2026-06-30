40-денна операція СБУ занурює Росію в безповоротну кризу і підштовхує Путіна до переговорів, - експерт

вибухи в РФ

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Росія буде горіти і стояти в чергах за бензином найближчі 40 днів в рамках операції по примусу ворога до миру, яку Президент Зеленський доручив провести СБУ.

Про це пише політолог Олексій Курпас.

Експерт вважає, що 40 денний марафон примушення Росії до миру від президента Зеленського і очільника СБУ Хмари — це демонстрація нового підходу. «росія повинна щодня платити за своє рішення продовжувати війну. Не лише на фронті, а й у власному тилу. Саме в цьому сьогодні полягає одна з ключових ролей СБУ. Не чекати, поки ворог завдасть нового удару. А нав’язувати йому власний порядок денний, змушувати жити в постійній напрузі та поступово позбавляти можливості вести війну. Тож на росії і далі буде „хмарно“, — підкреслює політолог.

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Експерт акцентує, що кожен дрон СБУ, який робить діпстрайк в РФ, наближає поразку Путіна. «Служба послідовно виявляє критичні точки, від яких залежить здатність Росії продовжувати війну, і фахово тисне на них. Нафтова інфраструктура. Засоби ППО. Логістика. Військові виробництва. Кораблі. Все, що дозволяє агресору воювати. 40-дена операція занурює росію в безповоротну кризу», — наголошує Курпас.

«Економічний ефект ударів по нафто-газовій сфері величезний. Без бензину і дизеля не можна зібрати врожай, одна за одною будуть сповільнюватись різні галузі економіки. Тому найбільший український козир — далекобійні удари СБУ по російським НПЗ і іншим нафто-газовим об’єктам. Служба сьогодні стала одним із найефективніших інструментів нанесення ударів по військовому потенціалу росії. Причому не на рівні окремих тактичних операцій, а на рівні стратегічного впливу. Саме тому доручення Президента провести 40 денну програму тиску на РФ виглядає закономірним. Це завдання отримала структура, яка вже неодноразово довела, що здатна змінювати правила гри на війні», — резюмує експерт.

Нагадаємо раніше стало відомо, що у рамках 40 денної операції СБУ вдруге за місяць уразила нафтоперекачувальну станцію «Второво», яка забезпечує пальним московський регіон. Перший удар підлеглих Євгенія Хмари по Капотні запам’ятався всім яскравими кадрами «польоту люка від НПЗ над москвою». Подальші удари ще збільшують проблеми з бензином у «країні-бензоколонці».

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