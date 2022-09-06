Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

40 днів після страти військовополонених в Оленівці: Росія досі не надала списки вбитих українців

Дата публікації
Перегляди
3126
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
40 днів після страти військовополонених в Оленівці: Росія досі не надала списки вбитих українців

Фото: Associated Press

Через 40 днів країна-терористка Росія, яка вчинила терористичний акт в колонії в Оленівці, таки не надала українській стороні списки загиблих військовополонених.

Окрім цього, Росія не дозволила місії ООН відвідати місце вбивства українських військових, а також не пустила представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до полонених, яким під час теракту вдалося вижити.

Про це повідомив у соціальних мережах радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"40 днів з моменту цинічної страти українських полонених в Оленівці. За цей час Росія не пустила на місце вбивства місію ООН, не допустила представників МКЧХ до полонених та не надала даних щодо кількості вбитих. Чи в когось іще є сумніви щодо того, хто стояв за цим кривавим терактом?", - написав він. 

Нагадаємо, рідні полонених захисників Маріуполя, від яких п'ять місяців немає жодної звістки, просять світову спільноту допомоги.

100 днів в Оленівській колонії – історія полоненої жительки Маріуполя

100 днів в Оленівській колонії – історія полоненої жительки Маріуполя

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3126
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація