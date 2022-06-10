"40 крилатих ракет націлені на Україну": посилився ризик ракетних ударів з моря

У Чорному морі перебувають чотири російських кораблі з крилатими ракетами та два підводні човни. На них розміщено 40 ракет.

В Україні посилився ризик ракетних ударів з моря.

Про це під час єдиного телемарафону повідомила керівниця пресцентру угруповання "Південь" Наталія Гуменюк.

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“40 крилатих ракет націлені на Україну. Це два підводних човни і чотири надводних носії ракет. Крім того, наразі під час чергування в морі ми зафіксували один великий десантний корабель, решта тримаються ближче до пунктів базування в окупованому Криму, але також на гоготові”, наголосила Наталія Гуменюк.

Вона також додала, що ці всі кораблі та човни споряджені і націлені на Україну. Тому не потрібно забувати про захист під час повітряних тривог.

Нагадаємо, що у Херсоні знайшли мертвим викраденого учасника ТрО.

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