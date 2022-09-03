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40% техніки, якою оснащуються нові російські підрозділи, небоєздатна - військова розвідка

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40% техніки, якою оснащуються нові російські підрозділи, небоєздатна - військова розвідка

Фото: Associated Press

Новий армійський корпус у РФ зможуть сформувати лише до кінця листопада.

40% техніки, якою оснащуються нові російські підрозділи, небоєздатна, оскільки новітня техніка була на озброєнні тих батальйонно-тактичних груп, які заходили на нашу територію в лютому-березні.

Про це в ефірі Військового телебачення України заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"40% техніки, якою оснащуються нові російські підрозділи, небоєздатна. Зазнаючи військових невдач та катастрофічних втрат особового складу та техніки, Росія намагається створювати нові військові частини та з'єднання... Зараз ми бачимо, що всі підрозділи, що формуються, оснащуються іще радянськими зразками озброєння, які знімаються з баз зберігання й арсеналів та надходять до війська", - зазначив він.

Скібіцький вважає, що новий армійський корпус у Росії зможуть сформувати лише до кінця листопада.

"Історія з третім армійським корпусом розтягнеться до листопада. Проблема – людський ресурс. Укомплектування спеціалістами. Щоб підготувати нормального спеціаліста потрібно 3-4 місяці", - сказав він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 192-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1289
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