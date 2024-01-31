400 окупантів на кілометр: українська дипломатка в ОБСЄ розповіла про шалені втрати Росії

Наталія Костенко наголосила на важливості військової допомоги від західних партнерів для протистояння російській агресії.

Під час просування на один кілометр територією України російська окупаційна армія втрачає в середньому 400 своїх солдатів. Такі підрахунки навела заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях Наталія Костенко в середу, 31 січня, під час чергового засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Маючи значну перевагу як у живій силі, так і в озброєнні, російські війська продовжують зазнавати значних втрат. У середньому російські збройні сили втрачають 400 солдатів на кожен кілометр просування", - цитує інформаційне агентство українську дипломатку.

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Наталія Костенко нагадала, що російське вторгнення супроводжується масштабними повітряними ударами. Зокрема, за її словами, лише за два місяці, протягом грудня-січня, російські війська випустили понад 600 ракет і 1000 БПЛА типу Shahed по території України.

Однак, зазначила дипломатка, попри такі зусилля, державі-агресорці не вдається досягти своєї мети – “демонтажу української державності та знищення української нації".

Наталія Костенко наголосила на важливості військової допомоги від західних партнерів для протистояння російській агресії.

"Важкі броньовані машини, в тому числі танки, сучасні системи протиповітряної оборони та бойові літаки необхідні для захисту цивільного населення та звільнення суверенних територій України. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за допомогу у підвищенні боєздатності України", - сказала вона.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про необхідність відсунути лінію бойового зіткнення углиб України, щоб далекобійна зброя не діставала до території РФ.

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