4000 маріупольців, колону яких окупанти блокували кілька днів, вже прибувають до Запоріжжя – Тимошенко 

Колона два дні простояла заблокована російськими блок-постами.

Маріупольці з евакуаційної колони, яка дві доби блокувалась окупантами, вже прибувають до Запоріжжя.



«У нас гарні новини із Запорізької області. Колона, в якій перебували більше ніж 4000 маріупольців, продовжує свій рух і їде вже по підконтрольній Україні території», - повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.



За його словами, не дивлячись на домовленості і погоджений маршрут, ця колона, в якій перебуває декілька тисяч маріупольців, два дні простояла заблокована російськими блок-постами. Люди жили фактично у полі.



«Ми хотіли б сказати велике дякую волонтерам, які годували і допомагали людям. Хотілося б сказати дякую водіям, які практично третю добу вже у дорозі. Вже автобуси доїжджають до Запоріжжя. Там багато жінок, дітей, є поранені. Усім їм буде надана допомога. Але найголовніше, що всі вони вже у безпеці», - сказав Тимошенко.

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