44 танки та понад тисячу солдатів: Генштаб назвав нові втрати росіян

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 18 грудня склали понад 347 160 осіб. За минулу добу українські війська знищили ще 1090 загарбників

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

танків - 5783 (+44)

бойових броньованих машин - 10752 (+60)

артилерійських систем - 8175 (+38)

РСЗВ - 926 (+3)

засобів ППО - 610 (+1)

літаків - 324

гелікоптерів - 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6290 (+12)

крилатих ракет - 1610

кораблів та катерів - 22

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 10822 (+56)

спеціальної техніки - 1198 (+4)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення.

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