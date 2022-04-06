45 країн світу засудили воєнні злочини росіян на Київщині - Монастирський

Міжнародні організації також засудили вбивства росіянами мирних жителів у Київській області.

Вбивства цивільних громадян на Київщині та звірства російських окупантів задокументовані та оприлюднені у всіх провідних міжнародних медіа. А також були продемонстровані на весь світ під час засідання Ради Безпеки ООН після виступу президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Воєнні злочини РФ у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах Київщини засудили офіційні представники 45-ти країн на рівні глав держав, глав урядів, парламентів та зовнішньополітичних відомств, а також найбільш авторитетні міжнародні організації такі як ООН, ЄС, НАТО та ОБСЄ. Європейський Союз увів 5-й пакет економічних санкцій проти рф", - зазначив Монастирський.

Нагадаємо, Росія в Радбезі ООН обмовилася, що веде війну в Україні, а не "спецоперацію".

Читайте також: