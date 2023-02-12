45 "прильотів" на Сумщині та посилення ворожого угруповання на Луганщині: як минула ніч у регіонах

Росіяни не припиняють атакувати мирні населені пункти та вбивати українців.

Минула доба у багатьох регіонах України були з обстрілами, які Росія не припиняє здійснювати.

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за минулу добу — один обстріл із артилерії, Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вчора протягом дня ворог здійснив обстріли 3 територіальних громад області: Миропільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської. Було зафіксовано 45 "прильотів".

Миропільська громада: по території громади росіяни били з мінометів.

Зноб-Новгородська громада: вдень —мінометний обстріл громади, удари зі ствольної артилерії.

Шалигинська громада — артобстріл території (ймовірно зі ствольної артилерії). В усіх випадках − без наслідків.

Ввечері по околиці с. Запсілля Миропільської громади здійснено мінометний обстріл,

інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Вільнянськ, Новоданилівка, Кам'янське, Дружелюбівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Червоне, Оріхів, Мала Токмачка, Магдалинівка, Ольгівське, Новоандріївка, Білогір'я, Темирівка, Малинівка, Щербаки, Степногірськ, Степове.

Є руйнування в результаті обстрілів, деталі на наслідки уточнюються.

Дніпропетровщина: вчора ворог тричі за день обстрiляв Нiкопольський район, гатив з важкої артилерiї по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Люди не постраждали. Наслідки атак ще з’ясовуються.

Харківщина: вночі російські окупанти завдали по Харкову 3 ракетних удари (попередньо – ЗРК С-300). Зафіксовані влучання у об’єкт інфраструктури та депо "Нової пошти". Пожежі були локалізовані. Осколкові поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Госпіталізований - у стані середньої тяжкості.

Протягом минулої доби ворог обстріляв райони щонайменше 13 прикордонних населених пунктів області, зокрема: Красне, Глибоке, Синельникове, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна. Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Гатища і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Гряниківка, Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Берестове.

Вчора зранку масовано обстріляний з використанням авіації Вовчанськ Чугуївського району. Зруйновано щонайменше 13 житлових будинків. Також пошкоджені господарські споруди. Один зі снарядів влучив поруч з будівлею відділку поліції, яка зруйнована. Без постраждалих.

Луганщина: росіяни посилюють своє угруповання на Лиманському та Бахмутському напрямках, застосовують авіацію. Так, за учора вони завдали авіаційних ударів неподалік Червонопопівки, Житлівки і Діброви. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога поблизу Білогорівки і Серебрянського лісництва.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли Новоселівського, Макіївки, Невського, Кремінної, Діброви, Білогорівки, Новоєгорівки, Стельмахівки, Червонопопівки і Серебрянського лісництва.

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: протягом доби обстріляні:

Костянтинівська громада (с.Ступочки, зруйновані приватні будинки, поранено людину);

Курахівська громада. Під обстріли потрапив приватний сектор смт.Курахівка, приватний сектор смт. Гостре, околиці с.Веселий Гай. Ворог бив з артилерії. Поранених та загиблих немає.

Лиманська громада (с.Ставки - з градів, а селища Торське, Зарічне і Терни - з артилерії. Інформація щодо руйнувань уточнюється);

Мар'їнська громада (Мар'їнка, Красногорівка та с.Новомихайлівка — під постійними обстрілами з різних видів озброєння);

Авдіївська громада (вночі — масований артобстріл центральної частини міста. По лінії оборони навколо міста тривали хаотичні обстріли позицій).

Складною залишається ситуація у Соледарській громаді. Під постійними обстрілами с.Парасковіївка. Поодинокі обстріли відбувалися с.Федоровка, пошкоджено приватний будинок, постраждалих немає.

с.Васюківка — пошкоджено чотири приватних будинків, постраждалих немає.

с.Міньківка пошкоджено чотири приватних будинків, постраждалих немає.

На Донеччині за добу: 1 загиблий, 10 поранених.

Миколаївщина: вчора вдень та вночі ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та населенному пункту Очаківській громаді. Пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

Також вчора вдень і вночі зафіксовано ворожі влучання за межами населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих немає.



Херсонщина: за інформацією ГШ ЗСУ, на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Милове, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Зміївку, Веселе, Миколаївку, Тягинку, Токарівку, Микільське, Антонівку, Станіслав та Дніпровське. Ворог завдав авіаудару в районі Зимівника. Через агресію Росії за добу постраждала 1 людина.

Новини ТСН 22:30 за 11 лютого 2023 року

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