4500 доларів за втечу з України: на Буковині затримали організаторів нелегального перетину кордону військовозобов'язаними

4500 доларів за втечу з України: на Буковині затримали організаторів нелегального перетину кордону військовозобов'язаними

До складу угруповання входило двоє місцевих мешканців.

Правоохоронці затримали двох осіб у Чернівецькій області, які організували незаконну схему перетину кордону військовозобов'язаними.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Зазначається, що вартість такої "послуги" становила 4500 доларів з однієї особи. Військовозобов'язаних нелегально доправляли до Румунії.

"За даними слідства, жителька Чернівецького району спільно з односельцем налагодили схему незаконної міграції за кордон громадян України – чоловіків, яким заборонено покидати межі держави", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Також встановлюються інші особи, причетні до вчинення правопорушення.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про покарання для чоловіків-українців, які втекли за кордон під час воєнного стану.

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