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5 ракетних та 12 авіаційних ударів: Росія знову обстріляла Україну

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5 ракетних та 12 авіаційних ударів: Росія знову обстріляла Україну

Фото: Associated Press

Російські окупанти намагаються повністю захопити Донецьку область та зберегти контроль над тимчасово окупованими територіями.

Також російські загарбники продовжують обстрілювати Україну ракетами та за допомогою авіації.

Про це 24 вересня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

Росіяни обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку та намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках. 

"Ворог і далі цинічно завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Окупанти завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - йдеться у повідомленні. 

Від ворожого вогню постраждали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Бахмут, Миколаївка, Калинівка, Миколаїв, Сухий Ставок, Південне, Малі Щербаки.

Нагадаємо, вночі ворог вдарив по Запоріжжю.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
493
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