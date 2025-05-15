Літній наступ Росії: що відомо про плани Кремля

Війна в Україні / © Getty Images

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За останні тижні на фронті фіксується ворожа активність: російські війська перегруповуються та нарощують артилерійські обстріли.

Це може свідчити про підготовку масштабного наступу, який, за оцінками експертів, може розпочатися влітку.

Попри ультиматуми від ЄС та США про перемир’я, Росія продовжує намагатися окупувати українські землі.

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Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Ситуація на фронті

Речник ОСУ «Хортиця» Віктор Трегубов заявив, що російські війська вже активізували бойові дії на окремих ділянках фронту. Особливе зростання інтенсивності зіткнень фіксується на Покровському та Новопавлівському напрямках.

За останньою інформацією DeepState, російські загарбники окупували село Нове Краматорського району Донецької області. Зокрема, окупанти просунулися також просунулися у Часовому Яру, Малинівці та біля Нової Полтавки. Також ворог просунувся в населених пунктах Малинівка та Багатир, а також біля населеного пункту Новосілка.

Своєю чергою речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ на межі трьох областей.

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На Новопавлівському напрямку окупанти намагаються прорватися до межі Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей.

На Оріхівському напрямку тривають спроби прорвати оборону біля Степового, Лобкового та Малих Щербаків — ворог хоче отримати вогневий контроль над логістикою ЗСУ та підходами до Запоріжжя. Але безрезультатно: штурми йдуть місяцями без успіху.

Паралельно на Дніпропетровщині росіяни атакують Зелене Поле, Вільне Поле, Новопіль та Новосілку.

Які напрямки опиняться під загрозою

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін повідомляє, що в останні дні на багатьох напрямках РФ збільшила зусилля із захоплення нових територій. Окупанти сильно тиснуть на Борову (Харківська область).

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За його словами, російська війська підходять до кордонів Донецької області.

Також, за даними аналітиків, на Донбасі окупаційні війська готують масштабний прорив, перекидаючи цілі бригади з трьох різних ділянок фронту. Зокрема, противник планує скоординовані удари на Торецькому та Покровському напрямках, намагаючись оточити українські підрозділи та прорватися до Костянтинівки.

Військовий експерт Іван Ступак заявив, що окупанти можуть рухатися в напрямку Костянтинівки або у бік Покровська, що на Донеччині.

Військовий аналітик Олексій Гетьман заявляє, що РФ може планувати одночасний наступ на півночі та півдні України. Йдеться про:

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на півночі Сумський та Харківський напрямок;

на півдні Запорізький та Херсонський напрямок.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що під загрозою нового наступу росіян опиняться Покровський та Лиманський напрямки.

Заступник керівника Офісу Президента та екскомандир 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Павло Паліса заявляє, що російські війська, ймовірно, зосередять основні зусилля на кількох ключових напрямках у найближчому майбутньому:

вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей,

створення так званої «буферної зони» на території України вздовж кордонів Харківської та Сумської областей

прорив оборону на Запорізькому напрямку,

наступ із форсуванням Дніпра на Херсонщині.

Ситуація на Сумщині

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що армія РФ нарощує бойову активність на Вовчанському і Куп’янському напрямках, а також в Сумській області.

Зокрема, на Сумщині ворог тривалий час застосовує тактику заходу малих штурмових груп, але без успіху.

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Речник ДПСУ зазначив, що перед спробами наступу російські війська традиційно проводять інтенсивні обстріли українських позицій, щоб послабити оборону. Після цього вони намагаються накопичити сили та розширити зону бойових дій.

Одночасно триває диверсійна активність в межах Сумської області: на ділянках кордону, ближчих до Чернігівської та Харківської областей.

Літній наступ Росії уже розпочався

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія посилила наступ на всіх лініях фронту.

З його слів, головним напрямком був Сумський, де було зосереджено 67 тисяч військ.

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Президент наголосив, що українські військові «робили відповідні кроки, щоб не дати їм об’єднатися».

«Вони (росіяни — Ред.) працюють над тим, щоб відновлюватись, перегруповуватись. Вони хочуть робити цей наступ… Він нам зрозумілий. Наші військові формулюють це саме так, що вони (ред. війська РФ) перебувають в постійному наступі. Це вже відбувається кілька місяців», — додав український лідер.

Російські війська продовжують активні наступальні дії, демонструючи повну відсутність намірів до мирного врегулювання.

На Харківщині, в районі Липців, окупанти розпочали масований штурм із залученням бронетехніки, включаючи танки, а також використовують тактику мотоциклів з піхотою, заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУ) «Харків» Павло Шамшин.

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За словами Шамшина, росіяни активно накопичують сили, а літня наступальна кампанія фактично розпочалася.

Він наголосив, що найближчими днями очікувати затишшя не доводиться — навпаки, армія РФ традиційно посилює тиск після будь-яких заяв про перемир’я.

Своєю чергою Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», пояснює, що російська армія не готує окремого літнього наступу — вона продовжує стратегічну операцію, розпочату ще у 2024 році. Він нагадав, що грудні Путін і Бєлоусов відкрито заявили про плани «завершити СВО перемогою» у 2025 році.

Сьогоднішні атаки під Покровськом, Токмаком, Торецьком і Часовим Яром — частина єдиного плану з оточення Донбасу. Однак, на відміну від успішного наступу 2022 року, зараз війська РФ просуваються буквально по 100 метрів, втрачаючи резерви.

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Наступ на околиці Києва

За даними видання CNN, Росія активно зосереджує війська біля лінії фронту, готуючись до нового масштабного наступу. Американські джерела повідомляють, що головними цілями Кремля є подальше просування на сході України та потенційні спроби наблизитися до Києва.

«Путін спробує захопити всі території, які зможе, аж до околиць Києва. Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати все, що зможуть», — йдеться у статті.

Сьогоднішня ситуація характеризується двома основними проблемами сторін:

Україна стикається з дефіцитом особового складу

російські війська відчувають труднощі через ефективні дії українських безпілотників та мінні поля.

Попри дані про значні втрати серед північнокорейських військових, американські оцінки свідчать, що наразі немає ознак істотного збільшення їхньої присутності в Україні.

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Важливо відзначити, що попри заклики Трампа до мирних переговорів, російські окупаційні плани залишаються незмінними.

Як зазначає CNN, останні тижні відзначені активним перекиданням російської техніки та особового складу до прифронтових районів.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки повідомило, коли очікувати від РФ удару «Орешніком».

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