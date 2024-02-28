“5 шляхів до справедливості для України”: посол США розповіла про переслідування воєнних злочинців

За словами Бет ван Шаак, США наполегливо працюють над тим щоб відновити справедливіть та світовий порядок.

США разом з іншими країнами ведуть роботу в різних напрямках для притягнення до відповідальності осіб, які скоїли воєнні злочини в Україні, а також винних у злочині агресії.

Таку заяву зробила посол з особливих доручень Держдепу США з питань глобального кримінального правосуддя Бет ван Шаак у коментарі для Укрінформ.

За словами пані посла, попри географічну віддаленість від Європи, Сполучені Штати роблять все можливе, щоб відновити і захистити світовий порядок.

Бет ван Шаак озвучила п’ять напрямків роботи, які вона назвала “шляхами до справедливості для України”:

Підтримка України, яка наполягає на розгляді справи у її власних судах. Всебічна допомога міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному кримінальному суду, та їх посилення. Робота з третіми країнами, залучення їх власних правових систем до переслідування воєнних злочинців. Посилення американського прокурорського інструментарія у правовій системі, що безпосередньо знаходиться у компетенції ван Шаак. Переслідування за злочин агресії шляхом створення Спеціального трибуналу.

“Ми знаємо, що злочинці будуть подорожувати. Вони завжди так роблять, після кожного конфлікту в історії, і вони будуть пересуватися також і після цього. Але міжнародні слідчі і прокурори будуть напоготові”, – наголосила Бет ван Шаак.

Американська дипломатка також висловила впевненість, що реалізація цієї задачі цілком можлива, тому що над її вирішенням працюють десятки держав, розв’язуючи складні юридичні питання створення Спеціального міжнародного трибуналу.

“Треба пам’ятати, що за злочин агресії не переслідували з часів Другої світової війни. У нас немає прецедентів, на які ми могли би спиратися. Те, що ми зараз робимо, – це мозковий штурм, напрацювання ідей. Ми маємо все зробити правильно, гарантувати міцну правову базу та потужну міжнародну підтримку для трибуналу, щоб його вердикти витримали випробування часом”, – наголосила пані посол.

Питання створення трибуналу для розслідування воєнних злочинів РФ обговорювалося на міжнародній конференції, що була нещодавно організована Міністерством юстиції Німеччини. У заході прийняли участь представники 38 країн, в тому числі делегація США на чолі з Бет ван Шаак.

Участники розглядали дві моделі створення трибуналу:

інтернаціоналізований трибунал, що може судити за українським законодавством, яке передбачає заочне засудження, проте надає Путіну імунітет;

трибунал на підставі резолюції Генасамблеї ООН, створенню якого може завадити позиція низки країн.

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