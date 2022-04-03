"5 тисяч загиблих громадян у Маріуполі, місто зруйновано на 90%" - очільник Донецької області Павло Кириленко

"5 тисяч загиблих громадян у Маріуполі, місто зруйновано на 90%" - очільник Донецької області Павло Кириленко

Інфраструктура Маріуполя майже не підлягає відновленню.

Блокадний Маріуполь, який з перших днів березня був окупований російськими загарбниками, зруйнований майже повністю.

90% інфраструктури міста не підлягає відновленню, або підлягає частково.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю "Суспільному".

За даними Кириленка, у місті приблизно 5 тисяч загиблих серед цивільного населення.

Також за його інформацією, у Маріуполі залишились приблизно 120 тисяч людей. У місті постійно проживали 450 тисяч. Частина – приблизно 140 тисяч – виїхала до початку блокади.

"По евакуації ми виділяємо окремо Маріуполь, бо це блокадне місто і ситуація по цифрах буде зі зрозумілих причин коригуватися. З Маріуполя по так званому "зеленому коридору", який по суті не працював, виїхали 82 тисячі людей — і ті, хто на власному транспорті, і ті, хто через налагоджений нами виїзд. Це станом на 31 березня", - сказав він.

Нагадаємо, заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар закликав вивезти дітей з Маріуполя Донецької області, щоб допомогти захисникам боротися.

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