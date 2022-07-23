"50 окупантів з цифрою 200": росіяни намагаються приховати "хлопок" у Лисичанську, яка ситуація в області

В тимчасово окупованому Лисичанську перелякані російські загарбники намагаються приховати "хлопок" у будівлі суду, внаслідок якого були знищені 50 їхніх військових.

Окупанти також оточили територію суду і перевіряють мобільні телефони, аби фото й відео з місця інциденту не потрапили в Мережу.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Мережі та розповів у телеефірі 23 липня.

"50 окупантів зі штабу шостого полку стали вже з приємним додатком – цифрою 200. Тож зараз район там повністю оточили. Нікого туди не пускають. Не дають можливості навіть там зафіксувати відео-фото. Навіть зупиняють людей, які з телефонами. Переглядають, щоб не дай Боже там не була в телефонах якась інформація. Для нас це хороша, приємна новина", – ­розповів Гайдай.

Щодо всієї Луганської області, то він повідомив, що досі тривають бої на околицях, тож область продовжує тримати оборону.

"Там постійні йдуть бої, постійні обстріли. Намагання російської армії прорвати оборону відбувається, тому що вони кидають туди приватні військові компанії. Вони постійно обстрілюють всю територію, але поки що зробити нічого не можуть. І пройти до кінця вже, до адміністративних кордонів Луганської області вийти не можуть", – наголосив очільник ОВА.

Він також поінформував, що російські війська постійно намагаються кинути в бій свіжомобілізованих людей без жодного досвіду, використовуючи їх як гарматне м’ясо.

"Вони за їхній рахунок намагаються з’ясувати, де саме бойові позиції наших захисників, щоб потім артилерією "накрити". Ті підрозділи, які брали участь в наступі на Сєвєродонецьк, Лисичанськ, там в них передислокація, тому що багато вони дуже втратили людей. Ми їх дуже сильно там покришили", – зауважив Гайдай.

Нагадаємо, 23 липня в Лисичанську стався "хлопок", внаслідок якого були знищені 50 російських окупантів. Йдеться про солдатів зі штабу 6-го полку 2-го армійського корпусу.

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