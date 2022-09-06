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"50 тисяч хороших росіян": у Мережі святкують "ювілей" втрат російських окупантів (фото)

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"50 тисяч хороших росіян": у Мережі святкують "ювілей" втрат російських окупантів (фото)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / Фото: УНІАН

Повномасштабна війна в Україні триває 195-й день.

У вівторок, 6 вересня, за даними Генерального штабу Збройних сил, втрати серед особового складу російської армії перевищили 50 тисяч. Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України загинуло 50150 окупантів.

Українці святкують цей "ювілей" у Мережі.

"Щоб краще осягнути цифру 50 тисяч, я згадую, що населення Ужгорода - приблизно 115 тис. Це тупо пів мого міста",

"50 тисяч мертвих окупантів - не 100 тисяч, але все одно свято",

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Фото: "Перша приватна мемарня" у Telegram
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"Ніщо так не радує, як ранкова статистика втрат російських окупантів. 50 тисяч росіян вже виконали головне завдання спецоперації та лягли в українську землю. Очікуємо наступної круглої цифри",

"Всіх ыз ювілеєм!! 50 тисяч хороших москалів", - написали українці в Twitter та Facebook.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак теж відреагував на "ювілей". Він назвав "50" цифрою вересня.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 195-й день (війна 8 років). 

Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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