"50 ударів – і жодного промаху": Арестович розповів, як HIMARS змінили картину на полі бою

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив 13 липня, що за тиждень з HIMARS по окупантах було завдано понад 50 ударів. Не було жодного промаху, всі удари були результативними.

Окупанти перебувають майже в паніці, бо зазнали великих втрат.

Про це Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

"По HIMARS, які радикально змінили правила гри на полі бою, тільки за добу завдані удари по складах з боєкомплектами – Ленінський район Донецька, знову Нова Каховка, Петровський район у Донецьку, завод "ДЗТО" – Кіровський район (Донецька – ред.), село Чарівне Херсонської області і ще, і ще, і ще. Всього понад 50 ударів завдано за тиждень останній. Всі вони були результативні. Жодного промаху. Всюди – детонація, вибухи, знищення і так далі", – поінформував радник голови ОП.

Також читайте Арестович назвав головну проблему України у війні проти Росії

"За добу ще в Луганську був дуже хороший "приліт". Вони розташувалися в нашій колишні й частині ППО, завезли туди боєкомплекти для ракет ППО і з властивою їм мудрістю поставили там поряд чи то батальйон, чи то цілу бригаду. Особовий склад там був і результати – навіть боюся собі уявити, тому що це той вибух, коли розліт боєприпасів – від кілометра до трьох. Можеш собі уявити, що там було на місці з тим особовим складом", – розповів Арестович.

За його словами, внаслідок цього в російських окупантів стан, близький до паніки, адже вони зазнали величезних втрат.

"І вони не знають поки, що з цим зробити", – зауважив радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, Україна веде переговори зі США про постачання ракет до HIMARS, які здатні бити на 300 км.

Втрати ворога на 13 липня: за добу ЗСУ знищили сотню рашистів та залпову систему

Читайте також: