"50 всесвітів, які могли б жити": Зеленський заявив, що за 13 днів війни в Україні росіяни вбили пів сотні дітей

"50 всесвітів, які могли б жити": Зеленський заявив, що за 13 днів війни в Україні росіяни вбили пів сотні дітей

Зеленський назвав загиблих діток "великими мучениками".

У Маріуполі, який тимчасово оточений російськими військами, від зневоднення померла дитина. Загалом від початку нападу РФ на Україну (від 24 лютого) станом на 8 березня жертвами окупантів стало 50 дітей.

Про це сказав президент Володимир Зеленський перед парламентом Великої Британії 8 березня.

"На 13-й день (війни Росії України проти України - ред.) у заблокованому російськими військами Маріуполі померла дитина від зневоднення. Від зневоднення... Вони не пускають ні харчові продукти, ні воду. Не дають людям, просто заблокували, і вони - в підвалах. Я думаю, всі чують - там у людей немає води! За 13 днів російського вторгнення було вбито 50 дітей. 50 великих мучеників. Це страшно. Пустота замість 50 всесвітів, які могли б жити. А вони їх забрали, просто забрали", - сказав президент.

Крім того, український лідер подякував Великій Британії за допомогу та закликав посилювати санкції проти Росії, яка цинічно напала на Україну, щоб зупинити війну.

Нагадаємо, у Львові поховали немовля, якому було лише 40 днів.

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