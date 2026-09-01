500–700 км/год і масовані атаки: стало відомо, як Україна може полювати на нові «Шахеди»

Протидія БпЛА

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Україна наразі не має достатньо масштабованого рішення для протидії реактивним «шахедам» у тій кількості, яку здатна застосовувати Росія.

Про це в етері Еспресо розповів засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик.

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За його словами, одним із варіантів протидії реактивним безпілотникам можуть стати дрони-перехоплювачі, здатні розвивати швидкість 500–700 км/год.

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«Перше — це дрони-інтерсептори, але вже зі швидкістю 500-600-700 кілометрів, які потрібно дотестувати, масштабувати і запустити виробництво після бойових випробувань успішних», — заявив експерт.

Боровик зазначив, що бойові випробування таких систем уже тривають. Водночас, за його словами, перехід до масового виробництва потребує додаткового часу.

«Бойові випробування є, є інформація, що проходять непогано, але і масштабування, ви розумієте, це закупка обладнання, це закупка комплектації, це контрактування, це збільшення кількості спеціалістів для компанії і так далі», — сказав Боровик.

Він додав, що всі ці процеси не можуть відбутися миттєво.

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«Тобто це теж потрібен час на це», — зазначив експерт.

Другим можливим напрямом Боровик назвав створення недорогих ракет із головками самонаведення. Такі системи, за його словами, зможуть самостійно виявляти ціль та уражати її без постійного коригування з боку оператора.

«Другий аспект — це дешеві ракети з головками самонаведення. Вони є, але потрібні або теплові головки самонаведення або лазерні, які можуть детектувати і самі бити по цілі без коригування зі сторони операторів, як інтерсептори зараз робляться і так далі», — зазначив він.

Експерт розповів, що над розробкою таких систем працюють одразу кілька команд, серед них і його компанія.

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«Над цим теж працюють декілька команд і ми в тому числі, щоб в достатній кількості можна було відтестувати, провести бойове хрещення і відповідно масштабувати ці головки самонаведення, а ракети є», — сказав Боровик.

Він наголосив, що існують різні типи ракет, які можна адаптувати для таких завдань.

«Вони є різні», — додав експерт.

За словами Боровика, для створення подібних систем можна використовувати, зокрема, ракети західного виробництва. Він назвав боєприпаси, які застосовуються комплексами HIMARS та Vampire.

«Химери можна, і Вампіри. Є ракети, до яких можна доєднувати ці головки і самостійно там випускати такі ракети», — заявив експерт.

Він зазначив, що такі ракети вже є в достатній кількості.

«Вони західного виробництва, але їх в достатній кількості зараз є», — сказав Боровик.

Ще одним засобом боротьби з реактивними безпілотниками експерт назвав переносні зенітні ракетні комплекси. За його словами, реактивні «шахеди» залишають тепловий слід, що може робити ПЗРК ефективнішими проти них, ніж проти звичайних безпілотників.

«Що стосується там інших систем збиття, то це ПЗРК можуть бути. Вони краще реагують, чим на шахеди з двухстартовим двигуном, нереактивні», — зауважив Боровик.

Він пояснив, що саме тепловий слід може допомагати таким комплексам виявляти цілі.

«Там є тепловий слід і, в принципі, ПЗРК, Стінгері, інші ПЗРК, Перуни, їх потрібно тепер дійсно більше і в достатній кількості закуповувати», — сказав експерт.

За його словами, одним із варіантів також може бути локалізація фінального складання таких систем.

«Або робити їх локалізацію по збірці кінцевій для того, щоб це все було в достатній кількості для збиття», — додав Боровик.

Водночас експерт наголосив, що для ефективного захисту від масованих атак недостатньо мати лише окремі зразки таких засобів. Необхідно забезпечити їхню кількість на рівні, який дозволить протистояти масштабним атакам.

Окремо Боровик розглянув можливість використання бойової авіації та дорогих ракетних систем протиповітряної оборони. Водночас, на його думку, застосовувати такі засоби проти відносно дешевих безпілотників економічно недоцільно.

«Ну і останнє, знаєте, пункт останньої надії — це типова авіація і типові засоби дорогі вже ППО, які б не хотілось використовувати на ці не настільки дорогі недоракети, як реактивні шахеди можна назвати», — заявив експерт.

За його словами, дорогі засоби доцільніше берегти для інших типів повітряних цілей.

«А уже використовувати краще це на інші типи ракет, але як варіант — це збиття дорогими ракетами дешевих дронів», — додав Боровик.

Боровик також прокоментував маршрут, яким, за словами президента України Володимира Зеленського, російські реактивні безпілотники рухаються в напрямку Києва.

За словами експерта, проліт уздовж білоруського кордону може вказувати на використання певної інфраструктури для координації польоту таких дронів.

Водночас Боровик підкреслив, що наразі Україна не має рішення, яке можна було б масштабувати для нейтралізації реактивних безпілотників у необхідній кількості.

«На сьогоднішній день немає масштабованого рішення по знескожненню реактивних дронів в тій кількості, в якій необхідно», — сказав Боровик.

Таким чином, серед найбільш перспективних напрямів експерт виділяє розвиток швидкісних дронів-перехоплювачів, ракет із головками самонаведення та збільшення кількості ПЗРК.

Водночас дорогі системи ППО та бойова авіація, за оцінкою Боровика, мають залишатися радше резервним засобом для знищення таких цілей.

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